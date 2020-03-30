В Мариуполе выявлены 4 новых случая COVID-19

30.03.2020 09:00

Четыре новые лабораторно подтвержденные случаи коронавируса COVID-19 зарегистрированы в Донецкой области, все — в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает сайт novosti.dn.ua.

Вирус выявлен у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин — 72 и 95 лет.

Таким образом, сегодня на Донетчине уже 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: пять в Мариуполе, один в Бахмуте.