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Архив - Донецкая область

В ООС разъяснили порядок пропуска в Донецкую и Луганскую области

31.03.2020 12:00
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В ООС разъяснили порядок пропуска в Донецкую и Луганскую области

В операции Объединенных сил разъяснили порядок пропуска граждан через контрольно-пропускные пункты въезд-выезда в Донецкой и Луганской областях на период карантина. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook, передает РБК-Украина.
Так, гражданам, имеющим местную регистрацию, не вводится дополнительных ограничений на передвижение в пределах и между Донецкой и Луганской областями. Также таким гражданам разрешен проезд на эти территории со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской области. При этом жителям Донецкой и Луганской областей рекомендуется без веских причин не оставлять районы постоянного проживания.
Кроме этого въезд на территории Донецкой и Луганской областей разрешен:
гражданам, владеющим недвижимостью в этих областях;
лицам, которые следуют к месту работы при предъявлении соответствующей справки от работодателя;
основанием для пропуска может быть смерть близких родственников и членов семьи, что подтверждается соответствующими документами;
разрешение на пересечение границ областей предоставляется гражданам для осуществления лечения в особо тяжелых случаях, беременным женщинам и лицам, которые их сопровождают;
частным предпринимателям, организациям, предприятиям, осуществляющим обеспечение жизнедеятельности региона, разрешено въезд/выезд по предъявлению соответствующих документов;
отдельные решения могут приниматься на пропуск лиц, имеющих веские причины гуманитарного характера или критические жизненные обстоятельства при наличии подтверждающих документов.
При этом пересечение границ областей осуществляется лишь через определенные блок-посты с обязательным температурным скринингом.



Теги: проезд, карантин, ограничение, ООС
 
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