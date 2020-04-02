"ДНР" и "ЛНР" предоставили списки для нового обмена пленными

02.04.2020 17:00

Сепаратисты предоставили имена и фамилии 19 украинцев, которых они готовы передать Украине в рамках обмена пленными, сообщает Радио Свобода.

В частности, "ДНР" внесла в список восьмерых человек:

Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;

Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;

Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;

Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;

Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;

Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;

Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;

Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

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