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"ДНР" и "ЛНР" предоставили списки для нового обмена пленными
02.04.2020 17:00
Сепаратисты предоставили имена и фамилии 19 украинцев, которых они готовы передать Украине в рамках обмена пленными, сообщает Радио Свобода.
В частности, "ДНР" внесла в список восьмерых человек:
- Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;
- Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;
- Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;
- Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;
- Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;
- Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;
- Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;
- Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.
Еще 11 украинцев готова передать "ЛНР":
- Желдак В. А.
- Можаев В. В.
- Мироныч С. В.
- Полозов Н. Н.
- Попова А.А.
- Русинов С.В.
- Сливка И. Д.
- Сливка А. Д.
- Табачный А. Е.
- Штиль А. П.
- Яковенко А. А.
Теги: список, ДНР, ЛНР, обмен пленными
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