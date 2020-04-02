В "ДНР" зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом

02.04.2020 10:00

Число инфицированных коронавирусом на территории так называемой "Донецкой Народной Республики" выросло до двух человек. Новый вирус выявлен у ребенка первой зараженной. Об этом сообщило "министерство здравоохранения" "ДНР", передает СТРАНА.ua.

Диагноз первой инфицированной женщины подтвердился 31 марта, а у ее ребенка - на следующий день.

"Министерство здравоохранения ДНР сообщает, что 1 апреля 2020 года в результате проведенного исследования был выявлен второй случай заболевания COVID-19 в ДНР", - сказано в заявлении ведомства.

В ведомстве рассказали, что заболевание у мамы и ребенка протекает в легкой форме. Однако при этом они находятся в отдельной боксированной палате в инфекционном отделении и получают необходимое лечение.