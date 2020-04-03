В ОРДО "Первый Республиканский Супермаркет" установил "антивирусные" правила

03.04.2020 13:00

"Первый Республиканский Супермаркет" "ДНР" рекомендовал ряд правил, которые необходимо соблюдать при посещении магазинов, сообщают местные СМИ.

В администрации ПРС сообщили, что такое решение принято с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Так, при посещении супермаркета необходимо:

— входить в помещение магазина исключительно в медицинских (защитных) масках;

— соблюдать между покупателями дистанцию 1,5-2 метра;

— не посещать магазины с симптомами вируса.

Также в период действия режима повышенной готовности запрещается посещение супермаркета с животными.