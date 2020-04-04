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Архив - Донецкая область

Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"

04.04.2020 10:30
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Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"

Третий случай заболевания коронавирусной инфекций зафиксирован в "Донецкой Народной Республике". Об этом сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения", передают местные СМИ.
«Третьего апреля в результате проведенного исследования зарегистрирован третий случай COVID-19 у жителя ДНР, который в марте выезжал на территорию Украины», — отметили в "министерстве".
По данным ведомства, больному 62 года. Он госпитализирован в инфекционное отделение. Состояние пациента удовлетворительное, температура 37,1, кашля и одышки нет. Отмечается, что супруга зараженного также изолирована. О результатах ее тестирования будет сообщено позднее.



Теги: заражение, ДНР, COVID-19
 
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