Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"

04.04.2020 10:30

Третий случай заболевания коронавирусной инфекций зафиксирован в "Донецкой Народной Республике". Об этом сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения", передают местные СМИ.

«Третьего апреля в результате проведенного исследования зарегистрирован третий случай COVID-19 у жителя ДНР, который в марте выезжал на территорию Украины», — отметили в "министерстве".

По данным ведомства, больному 62 года. Он госпитализирован в инфекционное отделение. Состояние пациента удовлетворительное, температура 37,1, кашля и одышки нет. Отмечается, что супруга зараженного также изолирована. О результатах ее тестирования будет сообщено позднее.