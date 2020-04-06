Последние новости раздела
- На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса12:00
- Малообеспеченным мариупольцам выдадут продуктовые наборы17:00
- Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"10:30
- В ОРДО "Первый Республиканский Супермаркет" установил "антивирусные" правила13:00
- В "ДНР" ввели дополнительные карантинные меры10:00
- На Донетчине зафиксирован восьмой случай COVID-1908:00
- "ДНР" и "ЛНР" предоставили списки для нового обмена пленными17:00
- В "ДНР" зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом10:00
- В Донецкой области подтвержден 7 случай COVID-1908:00
- В "ДНР" заявили о первом случае коронавируса09:00
На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса
06.04.2020 12:00
В Донецкой области зафиксирован первый летальный случай от коронавируса. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
"В Донецкой области - первый летальный случай от коронавируса. В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно", - говорится в сообщении.
По словам Кириленко, сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц.
Следует отметить, что по состоянию на 9:00 6 апреля в Донецкой области подтверждено 9 случаев COVID-19.
Теги: Донбасс, смерть, COVID-19
Читайте также:
- В ОРЛО нашли трупы на месте пожаров
- В Донецке придумали альтернативу кремации
- На шахте им. Засядько погиб горномонтажник
- Девушка, которую облил бензином бывший парень, умерла, не приходя в сознание
- Малыша, пострадавшего в аварии, родители повезли не в больницу, а в церковь
- В Краматорске от переохлаждения умер мужчина
- На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса12:00
- В "ЛНР" признали четыре случая COVID-1913:00
- Малообеспеченным мариупольцам выдадут продуктовые наборы17:00
- Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"10:30
- В ОРДО "Первый Республиканский Супермаркет" установил "антивирусные" правила13:00
- В "ДНР" ввели дополнительные карантинные меры10:00
- На Донетчине зафиксирован восьмой случай COVID-1908:00
- "ДНР" и "ЛНР" предоставили списки для нового обмена пленными17:00
- В "ДНР" зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом10:00
- В Донецкой области подтвержден 7 случай COVID-1908:00
- Ляшко объяснил, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача13:00
- На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса12:00
- В Украине за сутки зафиксировано 68 новых случаев COVID-1911:00
- Кабмин запустил горячую линию по вопросам карантина10:00
- Британская разведка назвала свою версию появления коронавируса09:00
- Зафиксирован первый случай заражения тигра коронавирусом08:00
- Disney назвала новые даты премьер своих фильмов17:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля15:00
- В "ЛНР" признали четыре случая COVID-1913:00
- В Италии впервые сократилось количество "тяжелых" пациентов с коронавирусом12:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- В ОРДО "Первый Республиканский Супермаркет" установил "антивирусные" правила
- В "ДНР" ввели дополнительные карантинные меры
- ВОЗ назвала основные пути заражения COVID-19
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля
- Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"
- "Слуга народа" Горбенко рассказал, чем его лечили от коронавируса
- МОЗ Украины дал рекомендации по использованию медицинских масок
- На Донетчине зафиксирован восьмой случай COVID-19
- Кабмин ввел новые ограничения в рамках карантина
- Малообеспеченным мариупольцам выдадут продуктовые наборы