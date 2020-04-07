В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"

07.04.2020 15:00

На оккупированной Донетчине в продаже появилась водка с ликвидированным главарем Александром Захарченко на этикетке, передает Depo.Донбасс.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в своем Facebook-аккаунте.

"В Донецке наладили выпуск водки "Лидер" с портретом Захарченко. Это признание! Не каждый новорос удостаивается такой чести", - саркастически отметил он.

В комментариях пользователи отмечают, что "ради такого признания стоило умереть".