В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-19

07.04.2020 18:00

Шестой случай заболевания коронавирусной инфекций зафиксирован в "ДНР". Об этом сегодня заявили в пресс-службе "инистерства здравоохранения Республики".

«В результате проведенных исследований зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пациент после прибытия из Москвы 31 марта находился на самоизоляции, а за помощью медиков обратился спустя пять дней. Мужчина в удовлетворительном состоянии был госпитализирован в стационар. Все лица, с кем контактировал пациент, изолированы.