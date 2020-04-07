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Архив - Донецкая область

В ДонОГА опровергли появление десятого пациента с COVID-19

07.04.2020 14:00
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В ДонОГА опровергли появление десятого пациента с COVID-19

В Донецкой обладминистрации опровергли информации об обнаружении 10-го случая заражения коронавирусом, передает Depo.Донбасс.
Об этом сообщает Телеканал ТВ7 со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной военно-гражданской администрации.
"У нас нет 10-го подтвержденного. У нас 9 случаев. Просто сдвоились цифры", - ответили в пресс-службе.
В администрации объясняют, что ошибка произошла из-за того, что "в лаборатории проверили заведомо положительный анализ, а в МОЗ ее скоро должны исправить".



Теги: Донбасс, пациент, опровержение, COVID-19
 
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