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Архив - Донецкая область

На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший

08.04.2020 09:00
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На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший

В Донецкой области зафиксированы два новых случая инфицирования COVID-19, одна пациентка выздоровела от коронавируса, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
"Новые случаи заражения. Наличие COVID-19 подтверждены лабораторно у двух женщин - 78-летней жительницы Дружковки и 27-летней жительницы Мирнограда", - написал Кириленко.
Также он сообщил, что есть первый случай выздоровления от COVID-19 в Донецкой области.
"Сегодня получили второй отрицательный результат ПЦР-диагностики, проведенной пациентке из Бахмута. В данном случае два отрицательных результатах подряд - факт чрезвычайно положительный: женщина успешно поборола болезнь, вызванную вирусом", - подчеркнул глава ОГА.



Теги: Донбасс, выздоровление, статистика, COVID-19
 
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