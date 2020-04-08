На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший

08.04.2020 09:00

В Донецкой области зафиксированы два новых случая инфицирования COVID-19, одна пациентка выздоровела от коронавируса, информирует Цензор.НЕТ.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Новые случаи заражения. Наличие COVID-19 подтверждены лабораторно у двух женщин - 78-летней жительницы Дружковки и 27-летней жительницы Мирнограда", - написал Кириленко.

Также он сообщил, что есть первый случай выздоровления от COVID-19 в Донецкой области.

"Сегодня получили второй отрицательный результат ПЦР-диагностики, проведенной пациентке из Бахмута. В данном случае два отрицательных результатах подряд - факт чрезвычайно положительный: женщина успешно поборола болезнь, вызванную вирусом", - подчеркнул глава ОГА.