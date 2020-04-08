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В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса
Донецкая область уже получила препарат «Плаквенил», который используется при лечении больных с тяжелой формой коронавируса. Скоро его доставят в Мариуполь, сообщает MRPL.CITY.
Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель начальника управления – начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.
«Согласно распоряжению департамента, «Плаквенил» будет пока распределен между четырьмя больницами, в которых находятся больные на коронавирусную инфекцию. В частности, это две мариупольские больницы, а также мирноградская и константиновская», - отметил Александр Педенко.
По предварительной информации, в Донецкую область должны поступить 223 упаковки «Плаквенила».
Теги: Донбасс, лекарство, COVID-19
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