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В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»
08.04.2020 08:00
Так называемая «ДНР» умалчивает первый летальный случай от коронавируса на оккупированной Донецкой области, передает Громадское Телевидение.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
В ведомстве напомнили, что оккупационная власть «ДНР» признала факт инфицирования коронавирусом у шести человек. Но умалчивают летальный случай.
«По имеющейся информации, 4 апреля в Центральной районной больнице г. Амвросиевка умер гражданин, который инфицирован коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята», — говорится в сообщении.
Теги: смерть, ДНР, МинВОТ, COVID-19
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