Последние новости раздела
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными11:00
- В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса16:00
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший09:00
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08:00
- В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-1918:00
- В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"15:00
- В ДонОГА опровергли появление десятого пациента с COVID-1914:00
- На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса12:00
- Малообеспеченным мариупольцам выдадут продуктовые наборы17:00
- Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"10:30
ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными
09.04.2020 11:00
Обмен пленными с так называемыми "республиками Донбасса" пройдет до Пасхи (19 апреля). Соответствующее заявление опубликовал Офис президента.
Сообщается, что сегодня прошли переговоры контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции.
"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, заявление, ТКГ, обмен пленными
Читайте также:
- У Зеленского пошли на крайние меры: «никто не уйдет от тюрьмы»
- Единая Украина со столицей в Москве. Ходаковский сделал громкое заявление
- Каждому украинцу 3800 гривен: Приватбанк сделал важное предупреждение
- В Кремле сделали новое важное заявление по размещению миротворцев на Донбассе
- «Богатая страна»: сепаратист Царев в Москве ошарашил заявлением об Украине
- Гройсман сделал очень важное заявление по поводу тарифов на тепло
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными11:00
- «ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией09:00
- В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса16:00
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший09:00
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08:00
- В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-1918:00
- В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"15:00
- В ДонОГА опровергли появление десятого пациента с COVID-1914:00
- На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса12:00
- В "ЛНР" признали четыре случая COVID-1913:00
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 апреля10:00
- «ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией09:00
- Кабмин уточнил, на кого не распространяется карантин и самоизоляция08:00
- Онлайн-шоу Евровидения: когда и где смотреть17:00
- В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса16:00
- ПФУ начал выплату компенсаций пенсионерам старше 80 лет15:00
- Домашний стадион "Шахтера" могут превратить в полевой госпиталь14:00
- Ученые изобрели "антикоронавирусный" шарф13:00
- На "родине коронавируса" полностью отменили карантин12:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса
- В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»
- В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса
- В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-19
- Британская разведка назвала свою версию появления коронавируса
- Опубликован список карантинных блокпостов в Украине
- Ученые изобрели "антикоронавирусный" шарф
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший
- В Минздраве разъяснили порядок госпитализации больных с симптомами коронавируса