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В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением
09.04.2020 16:00
В «ДНР» подтверждены 7 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, за сутки под наблюдение взят 21 человек. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на пресс-службу «минздрава ДНР», передает РПД «Донецкие новости».
«По состоянию на 9:00 9 апреля в ДНР зарегистрировано и подтверждено 7 случаев COVID-19, летальных случаев нет. За последние сутки под наблюдение взят 21 человек, 18 человек госпитализированы, 3-е – самоизолированы. Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находятся 198 человек, на самоизоляции – 15 тыс. 89 человек», – говорится с сообщении.
Теги: статистика, ДНР, COVID-19
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