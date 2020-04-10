В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-19

10.04.2020 16:00

Сегодня, 10 апреля, собственная ПЦР-лаборатория прибыла в Мариуполь. Она сможет оперативно и точно в течение 40 минут определять у пациентов наличие вируса COVID-19, сообщает сайт 0629.ua.

Лаборатория будет работать на базе СПИД-центра, который находится на территории горбольницы №4. Именно здесь теперь будут проводить исследования проб на COVID-19, взятых у мариупольцев с симптомами коронавируса. Раньше пробы направлялись в Киев, и результатов исследований приходилось ожидать от 3 до 5 дней.

Город располагает специалистами, которые умеют работать на таком оборудовании. Они будут находиться в лаборатории исключительно в защитной экипировке. После каждой смены защитная одежда будет утилизироваться, а лаборант обязательно будет мыться в душе.

Планируется, что лаборатория должна начать работу в начале следующей недели.