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В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-19
Сегодня, 10 апреля, собственная ПЦР-лаборатория прибыла в Мариуполь. Она сможет оперативно и точно в течение 40 минут определять у пациентов наличие вируса COVID-19, сообщает сайт 0629.ua.
Лаборатория будет работать на базе СПИД-центра, который находится на территории горбольницы №4. Именно здесь теперь будут проводить исследования проб на COVID-19, взятых у мариупольцев с симптомами коронавируса. Раньше пробы направлялись в Киев, и результатов исследований приходилось ожидать от 3 до 5 дней.
Город располагает специалистами, которые умеют работать на таком оборудовании. Они будут находиться в лаборатории исключительно в защитной экипировке. После каждой смены защитная одежда будет утилизироваться, а лаборант обязательно будет мыться в душе.
Планируется, что лаборатория должна начать работу в начале следующей недели.
Теги: Мариуполь, тест, лаборатория, COVID-19
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