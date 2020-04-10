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В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-19
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения республики".
«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что в Донецкой Народной Республике, согласно проведенным исследованиям, 9 апреля выявлено еще 6 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 17:30 9 апреля в ДНР зарегистрировано 13 случаев инфицирования COVID-19, из них — один ребенок», - говорится в сообщении.
Там добавили, что пять новых заболевших – это члены семьи и знакомые ранее инфицированных в "ДНР" пациентов с коронавирусным заболеванием. Еще один случай зарегистрирован у жительницы "республики", которая 6 апреля вернулась из Москвы.
«Состояние всех пациентов удовлетворительное, ухудшения не наблюдается. Летальных исходов, связанных с коронавирусом, на территории Донецкой Народной Республики нет», — подчеркнули в Минздраве.
Теги: заражение, ДНР, COVID-19
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