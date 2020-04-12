- В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС11:00
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса12:00
- В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-1916:00
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-1910:00
- В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением16:00
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными11:00
- В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса16:00
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший09:00
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08:00
- В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-1918:00
В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС
Группировка «ДНР» изолировала поселок Новый Свет, на территории которого расположена Старобешевская теплоэлектростанция, из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава местной поселковой «администрации» Святослав Губин, передает сайт novosti.dn.ua.
«С целью недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции в поселке энергетиков с 10 апреля 2020 года на ключевых направлениях выезда устанавливаются контрольно-пропускные пункты (КПП) и пропускной режим въезда — выезда жителей поселка и транспорта», — говорится в обращении Губина во «ВКонтатке».
Ограничивается въезд в поселок жителей других населенных пунктов, за исключением работников Старобешевской ТЭС.
При этом, по словам Губина, в полном объеме будет обеспечиваться работа магазинов, доставка продуктов питания, хлебобулочных изделий, товаров первой необходимости, работа аптек.
Не запрещается доставка горюче-смазочных материалов, медицинских и лекарственных препаратов, продуктов питания и хозяйственных товаров.
«Жителям поселка Новый Свет, которым необходимо по очень важным причинам выехать из поселка, поселковой администрацией, при объяснении причин и предоставления документа, выдаются разовые или постоянные пропуска. Работники Старобешевской ТЭС, правоохранительных органов, комендатуры, санитарно-эпидемиологической службы, налоговой инспекции, скорой медицинской помощи могут перемещаться при предъявлении своего служебного удостоверения», — отмечается в сообщении.
Старобешевская теплоэлектростанция — основной объект, который обеспечивает подконтрольную «ДНР» территорию электроэнергией.
Теги: Старобешево, карантин, ТЭС
- Межбанк: торги закрылись в диапазоне 7,93-7,94 гривен за доллар
- Межбанк: торги закрылись в диапазоне 7,912-7,917 грн за доллар
- Торги на межбанке проходят в диапазоне 7,908-7,91 грн за доллар
- Официальный курс валют на четверг, 8 июля
- Валютный прогноз: евро пойдет в рост!
- Торги на межбанке проходят в диапазоне 7,891-7,892 за доллар
- В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС11:00
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса12:00
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин11:00
- В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-1916:00
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-1910:00
- В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением16:00
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными11:00
- «ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией09:00
- В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса16:00
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший09:00
- В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 апреля10:00
- США вышли на первое место в мире по количеству смертей от COVID-1909:00
- Cпортивный комментатор из Москвы заявил о бессмысленности российского государства17:00
- Джамала выступила на "домашнем Евровидении" (ВИДЕО)15:00
- ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"13:00
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса12:00
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 апреля10:00
- В Москве вводят пропускной режим09:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-19
- «ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин
- НБУ объявил о продлении срока действия всех банковских карт
- ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса
- Кабмин уточнил, на кого не распространяется карантин и самоизоляция
- Cпортивный комментатор из Москвы заявил о бессмысленности российского государства
- В Австралии нашли препарат, убивающий коронавирус