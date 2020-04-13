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Архив - Донецкая область

Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины

13.04.2020 15:00
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Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины

С 13 по 15 апреля включительно вдоль линии разграничения на Донетчине будет работать передвижной мобильный пункт Ощадбанка.
Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Зайцево.
Так, мобильные офисы Ощадбанка будут работать в прифронтовых населенных пунктах Донетчины по следующему графику:
13 апреля – с. Бахмутка, ул. Амосова (возле Гуманитарного штаба);
14 апреля – с. Жованка, ул. Мануильского (вблизи Гуманитарного штаба);
15 апреля – с. Майорск, ул. Заливная (у стационарного отделения Ощадбанка).
Режим работы отделения банка во всех населенных пунктах – с 10:00 до 15:00.
В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.



Теги: Донбасс, Ощадбанк, линия разграничения
 
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