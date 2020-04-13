- Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины15:00
- В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС11:00
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса12:00
- В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-1916:00
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-1910:00
- В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением16:00
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными11:00
- В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса16:00
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший09:00
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08:00
Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины
С 13 по 15 апреля включительно вдоль линии разграничения на Донетчине будет работать передвижной мобильный пункт Ощадбанка.
Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Зайцево.
Так, мобильные офисы Ощадбанка будут работать в прифронтовых населенных пунктах Донетчины по следующему графику:
13 апреля – с. Бахмутка, ул. Амосова (возле Гуманитарного штаба);
14 апреля – с. Жованка, ул. Мануильского (вблизи Гуманитарного штаба);
15 апреля – с. Майорск, ул. Заливная (у стационарного отделения Ощадбанка).
Режим работы отделения банка во всех населенных пунктах – с 10:00 до 15:00.
В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, линия разграничения
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 27 января по 2 февраля
- Глава Euronews после 14 лет отношений сыграл свадьбу в Киеве
- Стабильность зависит от МВФ
- В Киеве кассир банка похитила более миллиона
- Мошенники от имени Ощадбанка рассылают украинцам «страшилки»
- Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины15:00
- В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС11:00
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса12:00
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин11:00
- В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-1916:00
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-1910:00
- В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением16:00
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными11:00
- «ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией09:00
- В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса16:00
- Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины15:00
- Испания впервые ослабила карантин14:00
- Японские ученые нашли еще одно лекарство от COVID-1913:00
- Александр Алиев опубликовал результат теста на коронавирус12:00
- В ВОЗ назвали лучшую защиту от коронавируса11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля10:00
- В Китае продолжает расти число "импортных" случаев заболевания коронавирусом09:00
- Укргидрометцентр предупредил о ночных заморозках08:00
- Украинский комментатор предложил доиграть футбольный чемпионат в Николаеве17:00
- Во Франции заявили о серьезных побочных эффектах гидроксихлорохина15:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля
- В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин
- Cпортивный комментатор из Москвы заявил о бессмысленности российского государства
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-19
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса
- Во Франции заявили о серьезных побочных эффектах гидроксихлорохина
- ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"
- НБУ объявил о продлении срока действия всех банковских карт
- Татьяна Буланова попала в реанимацию