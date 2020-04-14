- В ДонОГА рассказали про 12-го больного коронавирусом17:00
- Завтра в ОРДО на полдня отключат телерадиовещание13:00
- "МВД" "ДНР" раскрыло масштабные махинации в энергетике16:00
- Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины15:00
- В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС11:00
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса12:00
- В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-1916:00
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-1910:00
- В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением16:00
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными11:00
В ДонОГА рассказали про 12-го больного коронавирусом
На Донетчине подтвердили 12-й случай заражения коронавирусом: 50-летний мужчина, который вернулся из-за границы и сознательно пошел на самоизоляцию, хотя никаких симптомов болезни не имел, сообщает Depo.Донбасс.
Об этом сегодня, 14 апреля, во время ежедневного брифинга рассказал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
"На сегодня в Донецкой области зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 6 человек выздоровели, 4 пациента еще продолжают лечение (в Мариуполе - 2 человека, и по 1 человеку в Дружковке и Мирнограде), 1 случай (в Дружковке) закончился летальным исходом", - рассказал он.
По его словам, 12-й случай был зарегистрирован на Донетчине вчера, 13 апреля.
"Положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 получил 50-летний житель Славянска. В начале апреля он вернулся из Латвии, и с тех пор находился в самоизоляции", - сообщил Кириленко.
Глава области особо отметил, что, несмотря на отсутствие каких-либо симптомов, человек повел себя сознательно и самоизолировался.
Теги: Донбасс, симптом, заражение, COVID-19
- В Донецке с начала года выявили 425 человек - носителей страшной инфекции
- Проще бороться с ангиной, чем потом лечить тонзиллит
- Донбасс переступил эпидпорог. Чего нужно бояться и как себя вести?
- Гриппозный "пульс" опять участился
- Причины головной боли, ее симптомы и лечение
- Донетчине грозит заражение воды. Переполненные отстойники свинофермы под Бахмутом вот-вот заразят Северский Донец
- В ДонОГА рассказали про 12-го больного коронавирусом17:00
- Завтра в ОРДО на полдня отключат телерадиовещание13:00
- В «ЛНР» почти удвоилось количество заболевших коронавирусом09:00
- "МВД" "ДНР" раскрыло масштабные махинации в энергетике16:00
- Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины15:00
- В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС11:00
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса12:00
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин11:00
- В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-1916:00
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-1910:00
- В ДонОГА рассказали про 12-го больного коронавирусом17:00
- В Днепре сняли "антикоронавирусный" клип (ВИДЕО)16:00
- В Италии протестируют на коронавирус всех футболистов Серии А15:00
- В ВОЗ сделали заявление о вакцине БЦЖ и коронавирусе14:00
- Завтра в ОРДО на полдня отключат телерадиовещание13:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 апреля11:00
- В Украине снова запретили работу продуктовых рынков10:00
- В «ЛНР» почти удвоилось количество заболевших коронавирусом09:00
- Карантин во Франции продлили до 11 мая08:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля
- В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС
- "МВД" "ДНР" раскрыло масштабные махинации в энергетике
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин
- Cпортивный комментатор из Москвы заявил о бессмысленности российского государства
- Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса
- Во Франции заявили о серьезных побочных эффектах гидроксихлорохина
- ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"
- Татьяна Буланова попала в реанимацию