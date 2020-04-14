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Архив - Донецкая область

В ДонОГА рассказали про 12-го больного коронавирусом

14.04.2020 17:00
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В ДонОГА рассказали про 12-го больного коронавирусом

На Донетчине подтвердили 12-й случай заражения коронавирусом: 50-летний мужчина, который вернулся из-за границы и сознательно пошел на самоизоляцию, хотя никаких симптомов болезни не имел, сообщает Depo.Донбасс.
Об этом сегодня, 14 апреля, во время ежедневного брифинга рассказал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
"На сегодня в Донецкой области зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 6 человек выздоровели, 4 пациента еще продолжают лечение (в Мариуполе - 2 человека, и по 1 человеку в Дружковке и Мирнограде), 1 случай (в Дружковке) закончился летальным исходом", - рассказал он.
По его словам, 12-й случай был зарегистрирован на Донетчине вчера, 13 апреля.
"Положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 получил 50-летний житель Славянска. В начале апреля он вернулся из Латвии, и с тех пор находился в самоизоляции", - сообщил Кириленко.
Глава области особо отметил, что, несмотря на отсутствие каких-либо симптомов, человек повел себя сознательно и самоизолировался.



Теги: Донбасс, симптом, заражение, COVID-19
 
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