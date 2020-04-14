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Архив - Донецкая область

Завтра в ОРДО на полдня отключат телерадиовещание

14.04.2020 13:00
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Завтра в ОРДО на полдня отключат телерадиовещание

15 апреля с 02:00 до 12:00 на неподконтрольной Украине территории Донецкой области будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания. Об этом сообщает пресс-служба так называемого «Минсвязи ДНР».
По данным «ведомства», на время профилактики эфирное вещание будет отсутствовать по всей территории "республики".



Теги: Донбасс, телевидение, профилактика, ОРДЛО
 
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