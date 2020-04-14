Завтра в ОРДО на полдня отключат телерадиовещание

14.04.2020 13:00

15 апреля с 02:00 до 12:00 на неподконтрольной Украине территории Донецкой области будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания. Об этом сообщает пресс-служба так называемого «Минсвязи ДНР».

По данным «ведомства», на время профилактики эфирное вещание будет отсутствовать по всей территории "республики".