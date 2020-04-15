В «ДНР» выявили 4 новых случая заражения коронавирусом

15.04.2020 11:00

По состоянию на 18.00, 14 апреля на оккупированной части Донецкой области власти ОРДО заявили о 22 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19, сообщает так называемое «министерство здравоохранения ДНР».

За сутки зарегистрировали четыре новых случая коронавируса, выписаны с выздоровлением – 2.

Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 224 человека, 8711 человек – находятся на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением 8935 человек.