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Архив - Донецкая область

В «ДНР» выявили 4 новых случая заражения коронавирусом

15.04.2020 11:00
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В «ДНР» выявили 4 новых случая заражения коронавирусом

По состоянию на 18.00, 14 апреля на оккупированной части Донецкой области власти ОРДО заявили о 22 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19, сообщает так называемое «министерство здравоохранения ДНР».
За сутки зарегистрировали четыре новых случая коронавируса, выписаны с выздоровлением – 2.
Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 224 человека, 8711 человек – находятся на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением 8935 человек.



Теги: Донбасс, статистика, ДНР, COVID-19
 
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