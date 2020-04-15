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В «ДНР» выявили 4 новых случая заражения коронавирусом
15.04.2020 11:00
По состоянию на 18.00, 14 апреля на оккупированной части Донецкой области власти ОРДО заявили о 22 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19, сообщает так называемое «министерство здравоохранения ДНР».
За сутки зарегистрировали четыре новых случая коронавируса, выписаны с выздоровлением – 2.
Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 224 человека, 8711 человек – находятся на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением 8935 человек.
Теги: Донбасс, статистика, ДНР, COVID-19
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