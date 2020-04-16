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Архив - Донецкая область

В "ДНР" сообщили о завершении обмена пленными

16.04.2020 11:00
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В "ДНР" сообщили о завершении обмена пленными

В ходе сегодняшнего обмена пленными "ДНР" получила от Киева 10 человек, в Украину вернулись 9 человек. Об этом заявила "омбудсмен" непризнанной республики Дарья Морозова.
По ее словам, изначально формула обмена была "11 на 9", но один человек отказался возвращаться на территорию ОРДО.



Теги: Украина, Донбасс, Горловка, ДНР, обмен пленными
 
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