Последние новости раздела
- В шести городах "ДНР" отключили водоснабжение17:00
- В «ДНР» выявили 4 новых случая заражения коронавирусом11:00
- В ДонОГА рассказали про 12-го больного коронавирусом17:00
- Завтра в ОРДО на полдня отключат телерадиовещание13:00
- "МВД" "ДНР" раскрыло масштабные махинации в энергетике16:00
- Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины15:00
- В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС11:00
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса12:00
- В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-1916:00
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-1910:00
В Горловке начался процесс обмена пленными
16.04.2020 08:30
Автобус с удерживаемыми группировкой "ДНР" людьми прибыл к контрольно-пропускному пункту "Горловка", где должен сегодня пройти обмен пленными с украинской стороной. Об этом сообщают СМИ "ДНР".
Ранее сообщалось, что представители ТКГ в Минске согласовали список для нового этапа обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех установленных на всех установленных". Согласно ему Украина передает 10 человек, Донецк — 8.
Теги: Донбасс, Горловка, обмен пленными
Читайте также:
- Испытание блокпостами: за 14 часов человек преодолел расстояние в 40км из оккупированной Горловки в украинский Артемовск
- "В доме дрожат стены", - боевики устроили адскую ночь жителям Донецка, Горловки и Авдеевки
- Митингующие потеряли "мэра" и объявили план "охота"
- Я куплю тебе новую жизнь: парочка аферистов не успевала рисовать деньги
- В Горловке и Донецке наблюдается сильный скачек онкологических заболеваний
- Горловский писатель получил премию Беспощадного
- В Горловке начался процесс обмена пленными08:30
- В шести городах "ДНР" отключили водоснабжение17:00
- В «ЛНР» прогнозируют рост случаев заболевания COVID-1915:00
- В оккупированном Луганске отопительный сезон продлили до 22 апреля13:00
- В «ДНР» выявили 4 новых случая заражения коронавирусом11:00
- В ДонОГА рассказали про 12-го больного коронавирусом17:00
- Завтра в ОРДО на полдня отключат телерадиовещание13:00
- В «ЛНР» почти удвоилось количество заболевших коронавирусом09:00
- "МВД" "ДНР" раскрыло масштабные махинации в энергетике16:00
- Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины15:00
- В Горловке начался процесс обмена пленными08:30
- Германия объявила о постепенном ослаблении карантина08:00
- Опубликована программа телетрансляций пасхальных богослужений18:00
- В шести городах "ДНР" отключили водоснабжение17:00
- Украинский олигарх сообщил о положительном тесте на коронавирус16:00
- В «ЛНР» прогнозируют рост случаев заболевания COVID-1915:00
- Кабмин разрешил украинским спортсменам возобновить тренировки14:00
- В оккупированном Луганске отопительный сезон продлили до 22 апреля13:00
- МОЗ опубликовало статистику смертности от СOVID-19 в Украине12:00
- В «ДНР» выявили 4 новых случая заражения коронавирусом11:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- "МВД" "ДНР" раскрыло масштабные махинации в энергетике
- Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины
- В ВОЗ сделали заявление о вакцине БЦЖ и коронавирусе
- Завтра в ОРДО на полдня отключат телерадиовещание
- В шести городах "ДНР" отключили водоснабжение
- В «ДНР» выявили 4 новых случая заражения коронавирусом
- В Украине снова запретили работу продуктовых рынков
- В ДонОГА рассказали про 12-го больного коронавирусом
- В «ЛНР» почти удвоилось количество заболевших коронавирусом
- Японские ученые нашли еще одно лекарство от COVID-19