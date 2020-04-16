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Архив - Донецкая область

В Горловке начался процесс обмена пленными

16.04.2020 08:30
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В Горловке начался процесс обмена пленными

Автобус с удерживаемыми группировкой "ДНР" людьми прибыл к контрольно-пропускному пункту "Горловка", где должен сегодня пройти обмен пленными с украинской стороной. Об этом сообщают СМИ "ДНР".
Ранее сообщалось, что представители ТКГ в Минске согласовали список для нового этапа обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех установленных на всех установленных". Согласно ему Украина передает 10 человек, Донецк — 8.



Теги: Донбасс, Горловка, обмен пленными
 
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