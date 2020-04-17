"Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-19

17.04.2020 09:00

Медики "ДНР" диагностировали за сутки шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило "министерство здравоохранения" "республики".

«Согласно проведенным исследованиям 16 апреля, выявлено еще шесть случаев заболевания COVID-19», — сказано в сообщении.

В "Минздраве" добавили, что среди инфицированных есть люди, посещавшие хирургическое отделение №2 Донецкой городской больницы №16. В этой связи в отделении проводятся карантинные-профилактические мероприятия. Доступ в лечебное учреждение ограничен.

«Больница работает только на прием ургентных больных, все плановые пациенты будут перенаправлены в другие учреждения здравоохранения», — отметили в "министерстве".

С учетом последних данных, в "ДНР" зарегистрировано 32 случая инфицирования, двое пациентов из этого числа выписаны из больницы с полным выздоровлением. Летальных случаев, связанных с COVID-19, на сегодняшний день не отмечено.