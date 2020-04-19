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В "ДНР" ввели масочный режим
19.04.2020 09:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин на время действия режима повышенной готовности обязал всех жителей "республики" носить защитные маски при посещении объектов торговли и в общественном транспорте. Об этом говорится в указе под номером 96, опубликованном сегодня на сайте "руководителя государства", сообщают СМИ сепаратистов.
«(Обязать) граждан соблюдать масочный режим в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых расположены торговые объекты, а также в транспортных средствах общего пользования», – говорится в тексте указа, который был подписан 17 апреля и вступил в силу с момента опубликования.
Теги: Донбасс, маска, ДНР, COVID-19
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