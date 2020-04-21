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Архив - Донецкая область

Стали известны результаты ПЦР-тестов освобожденных в рамках обмена украинцев

21.04.2020 17:00
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Стали известны результаты ПЦР-тестов освобожденных в рамках обмена украинцев

Председатель Донецкой ОГА сообщил, что лица, которые на прошлой неделе были освобождены из временно оккупированных территорий, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны. По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты", - говорится в сообщении.



Теги: тест, обмен пленными, результат, COVID-19
 
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