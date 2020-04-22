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Донецкую область закрыли на въезд и выезд

22.04.2020 09:00
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Донецкую область закрыли на въезд и выезд

Командование ООС закрыло въезды и выезды из Донецкой области из-за Пасхального богослужения в Святогорске, в котором вопреки карантину приняли участие до 350 человек без средств индивидуальной защиты. Об этом на совещании с главой ОП Денисом Ермаком сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает пресс-служба ОП, сообщает LIGA.net.
"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий, проживающих на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", - сказал Кириленко.
По его словам, согласно приказу командующего ООС, въезды/выезды из области закрыты. Правоохранители устанавливают всех лиц, которые находились в лавре во время богослужения. Они должны пройти обсервацию.



Теги: Донбасс, Святогорск, карантин, Пасха, ООС
 
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