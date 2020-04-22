Донецкую область закрыли на въезд и выезд

22.04.2020 09:00

Командование ООС закрыло въезды и выезды из Донецкой области из-за Пасхального богослужения в Святогорске, в котором вопреки карантину приняли участие до 350 человек без средств индивидуальной защиты. Об этом на совещании с главой ОП Денисом Ермаком сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает пресс-служба ОП, сообщает LIGA.net.

"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий, проживающих на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", - сказал Кириленко.

По его словам, согласно приказу командующего ООС, въезды/выезды из области закрыты. Правоохранители устанавливают всех лиц, которые находились в лавре во время богослужения. Они должны пройти обсервацию.