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В "ДНР" предупредили о перебоях в работе "Феникса"
22.04.2020 14:00
Перебои в работе сотового оператора "Феникс" возможны в Старобешевском, Тельмановском и Новоазовском районах ДНР из-за плановых ремонтных работ в сети. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "министерства связи республики".
"В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня до 17:00 могут быть перебои в работе мобильной связи у абонентов "Феникс" Старобешевского, Тельмановского и Новоазовского районов", — отметили в "министерстве".
Там добавили, что на узловые базовые станции для обеспечения резервного электропитания направлены аварийные бригады "Феникса".
Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, Феникс
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