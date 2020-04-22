В "ДНР" предупредили о перебоях в работе "Феникса"

22.04.2020 14:00

Перебои в работе сотового оператора "Феникс" возможны в Старобешевском, Тельмановском и Новоазовском районах ДНР из-за плановых ремонтных работ в сети. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "министерства связи республики".

"В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня до 17:00 могут быть перебои в работе мобильной связи у абонентов "Феникс" Старобешевского, Тельмановского и Новоазовского районов", — отметили в "министерстве".

Там добавили, что на узловые базовые станции для обеспечения резервного электропитания направлены аварийные бригады "Феникса".