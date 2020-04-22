В Мариуполе еще у двух человек подтвердился коронавирус

22.04.2020 13:00

В Мариуполе подтверждены новые случаи COVID-19 - у двух женщин 44 и 64 лет, передает Сайт города Мариуполя.

Об этом сообщила на брифинге заместитель городского головы Ксения Сухова.

44-летняя мариупольчанка, является контактным лицом выявленного на прошлой неделе больного коронавирусной инфекцией. Где заразилась 64-летняя жительница города, сейчас устанавливается. По словам Ксении Суховой, пожилая пациентка практически никуда не выходила, только посещала храм одной из конфессий, который и сейчас, несмотря на карантин, продолжает работать. Есть вероятность, что эпицентром вспышки стал именно храм.

Всего в Мариуполе зарегистрировано 11 случаев коронавируса, 9 случаев были подтверждены лабораторией в Славянске, еще два - ПЦР-лабораторией в Мариуполе. 6 пациентов уже выздоровели, на лечении находятся 5 пациентов - все с подтвержденным диагнозом.