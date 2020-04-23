В Донецке прошли учения по развертыванию полевого госпиталя (ВИДЕО)

23.04.2020 16:00

Сотрудники "МЧС ДНР" провели учения по развертыванию полевого госпиталя для оказания помощи населению в условиях чрезвычайной ситуации. Занятия проходили в Буденновском районе Донецка, сообщает ОстроВ.

Госпиталь может за раз принимать до 100 человек. Местные жители связывают это событие с увеличением количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в "республике".