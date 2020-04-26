В "ДНР" - 78 подтвержденных случаев COVID-19

26.04.2020 13:00

Врачи "ДНР" за минувшие сутки выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики".

«За последние сутки в ДНР выявлено два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего по состоянию на 10:00 26 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории Республики – 78», – сказано в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день лечение проходят 73 пациента, выписаны с выздоровлением три человека, двое умерли от болезни, вызванной коронавирусом.