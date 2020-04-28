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В "ДНР" выявили за сутки 11 новых случаев COVID-19
28.04.2020 16:00
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом нового типа диагностировано в "ДНР" в минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения республики".
"За последние сутки в ДНР выявлено 11 новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на 10:00 28 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в ДНР – 89", – сказано в сообщении.
Уточняется, что на данный момент проходят лечение 78 пациентов, а выписаны с выздоровлением – девять человек. В "минздраве" также напомнили, что за период борьбы с коронавирусом в "республике" от COVID-19 скончались двое жителей.
Теги: Донбасс, статистика, ДНР, COVID-19
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