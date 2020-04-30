В "ДНР" число случаев заражения COVID-19 достигло сотни

30.04.2020 13:00

Четыре новых случая заражения коронавирусом нового типа диагностировано в "ДНР" в минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в минздраве "республики".

«За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено четыре новых случая COVID-19», – говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день на территории "республики" зарегистрировано и подтверждено 100 случаев COVID-19. Выписаны с выздоровлением 11 человек, трое скончались.