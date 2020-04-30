Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецкой области - 16 новых случаев заражения коронавирусом

30.04.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецкой области - 16 новых случаев заражения коронавирусом

В Донецкой области в течение последних суток лабораторно подтвердили 16 новых случаев COVID-19. Об этом, в среду, 29 апреля, сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой ОГА Павло Кириленко, передает Корреспондент.net.
По его словам, больше всего случаев заболевания подтвердили в Мариуполе - 10. Еще два - в Мангуше, два - в Краматорске, один - в Бахмуте, один - в Константиновке
Пациенты с Мариуполя и Мангуша - из круга контактных лиц из областной больницы интенсивного лечения, город Мариуполь. Среди них - один медработник и 4-летний ребенок.
Случаи, выявленные в Краматорске, Бахмуте и Константиновке, связаны с пребыванием за рубежом. Трое человек прибыли из России, один человек - из Италии.
Таким образом, с момента объявления карантина в области зафиксировано 68 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них один закончился летально, 11 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение.



Теги: Донбасс, Донецкая область, статистика, заражение, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх