"ЛНР" и "ДНР" создадут единый энергетический комплекс

03.05.2020 11:00

Глава так называемого "правительства ЛНР" Сергей Козлов заявил о создание единого энергетического цикла с подконтрольной группировке "ДНР" территорией, сообщает сайт novosti.dn.ua.

По его словам, первый шаг в этом направлении — создание единого энергетического концерна "Энергия Донбасса", в состав которого входит Зуевская ТЭС и Старобешевская ТЭС.

"Зуевская ТЭС получает полностью наши газовые угли с "Центругля". В настоящий момент коксующиеся марки углей по программе реорганизации, опять же, будет замыкаться на наши металлургические предприятия "ЛНР" и "ДНР"", — сказал Козлов.