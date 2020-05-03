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"ЛНР" и "ДНР" создадут единый энергетический комплекс
03.05.2020 11:00
Глава так называемого "правительства ЛНР" Сергей Козлов заявил о создание единого энергетического цикла с подконтрольной группировке "ДНР" территорией, сообщает сайт novosti.dn.ua.
По его словам, первый шаг в этом направлении — создание единого энергетического концерна "Энергия Донбасса", в состав которого входит Зуевская ТЭС и Старобешевская ТЭС.
"Зуевская ТЭС получает полностью наши газовые угли с "Центругля". В настоящий момент коксующиеся марки углей по программе реорганизации, опять же, будет замыкаться на наши металлургические предприятия "ЛНР" и "ДНР"", — сказал Козлов.
Теги: Донбасс, энергетика, ДНР, ЛНР
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