В ОРДО заявили о 10 новых случаях COVID-19

04.05.2020 09:00

Десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в "ДНР". Об этом сообщили в "минздраве республики".

"По состоянию на 15:00 3 мая в Донецкой Народной Республике выявлено 10 новых случаев COVID-19", — отметили в "министерстве".

Там добавили, что заболевание диагностировано у четырех медицинских работников и шести человек из числа лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19 ранее.

"Всего по состоянию на 15:00 3 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР 120", — уточнили в "ведомстве".