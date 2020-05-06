Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе

06.05.2020 12:00

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова передала командующему ООС список из более 200 человек, испытывающих потребность в пересечении линии разграничения. Об этом офис омбудсмена сообщил в фейсбуке, передает Cxid.info.

«Для соблюдения указанного конституционного права уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к командующему Операции объединенных сил и передала список из более 200 человек, которые испытывают потребность в пересечении линии разграничения с гуманитарной целью», — говорится в сообщении.

Денисова выразила надежду, что в ближайшее время будет организовано пересечение линии разграничения этими лицами с учетом всех требований безопасности.