Последние новости раздела
- В центре Донецка взорвался автомобиль13:00
- Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе12:00
- В "ДНР" ввели штрафы за уклонение от лечения COVID-1911:00
- В ОРДЛО уже 272 случая COVID-1917:00
- В ОРДО заявили о 10 новых случаях COVID-1909:00
- В "ДНР" зафиксированы новые случаи COVID-1915:00
- "ЛНР" и "ДНР" создадут единый энергетический комплекс11:00
- В "ДНР" разрешили работу летних площадок кафе11:00
- В ОРДО выявлено четыре новых случая COVID-1915:00
- В "ДНР" определили, кто может ездить в Россию и "ЛНР"14:00
В центре Донецка взорвался автомобиль
06.05.2020 13:00
В центре Донецке произошел взрыв автомобиля у здания "Ворошиловского РОВД". Об этом сообщает пользователи паблика "Типичный Донецк".
Подробности происшествия на данный момент неизвестны. В группировке "ДНР" происшествие пока не комментируют.
Теги: Донецк, милиция, взрыв, центр, автомобиль
Читайте также:
- В Донецке на остановке ищут взрывчатку (ФОТО)
- В Донецке нашли десятилетнего шутника-минера
- "Готовьте труповозки". "Днепропетровские" террористы рассказали о взрывном устройстве
- Донецк усиленно будут патрулировать еще два дня
- Возбуждено уголовное дело по факту взрыва во дворе гендиректора "Макеевугля"
- Пьяный пассажир рейса Донецк-Стамбул хотел взорвать самолет
- В центре Донецка взорвался автомобиль13:00
- Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе12:00
- "Минздрав" "ДНР" обновил данные о ситуации с COVID-1915:00
- В "ЛНР" заявили о 18 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией14:00
- В "ДНР" ввели штрафы за уклонение от лечения COVID-1911:00
- В ОРДЛО уже 272 случая COVID-1917:00
- В Луганске из-за коронавируса закрыли поликлинику14:00
- В "ЛНР" шестой день бастуют шахтеры13:00
- В ОРДО заявили о 10 новых случаях COVID-1909:00
- В "ДНР" зафиксированы новые случаи COVID-1915:00
- В центре Донецка взорвался автомобиль13:00
- Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе12:00
- Минздрав опубликовал правила, которые будут действовать после ослабления карантина11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 мая10:00
- Усик и Ломаченко снялись в российском религиозном фильме (ВИДЕО)09:00
- Минздрав разрешил клинические исследования украинского препарата от COVID-1908:00
- Мэр Николаева отменил пропускной режим в общественном транспорте17:00
- Украинский фильм "Племя" установил рекорд YouTube (ВИДЕО)16:00
- "Минздрав" "ДНР" обновил данные о ситуации с COVID-1915:00
- В "ЛНР" заявили о 18 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая
- "ЛНР" и "ДНР" создадут единый энергетический комплекс
- В "ДНР" зафиксированы новые случаи COVID-19
- "Минздрав" "ДНР" обновил данные о ситуации с COVID-19
- В "ЛНР" шестой день бастуют шахтеры
- В ОРДЛО уже 272 случая COVID-19
- В "ДНР" ввели штрафы за уклонение от лечения COVID-19
- В ОРДО заявили о 10 новых случаях COVID-19
- В Минреинтеграции планируют создать электронную очередь для пенсионеров из ОРДЛО
- В Луганске из-за коронавируса закрыли поликлинику