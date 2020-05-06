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В ДНР - девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
06.05.2020 14:00
Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в "ДНР" в минувшие сутки, сообщили в "минздраве республики".
«За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено девять новых случаев COVID-19», — отметили в "ведомстве".
Уточняется, что общее количество зараженных достигло 142 человек. Всего за время борьбы с коронавирусом в "ДНР" умерли четыре пациента, 17 вылечились.
Теги: статистика, ДНР, COVID-19
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