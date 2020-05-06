В ДНР - девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

06.05.2020 14:00

Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в "ДНР" в минувшие сутки, сообщили в "минздраве республики".

«За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено девять новых случаев COVID-19», — отметили в "ведомстве".

Уточняется, что общее количество зараженных достигло 142 человек. Всего за время борьбы с коронавирусом в "ДНР" умерли четыре пациента, 17 вылечились.