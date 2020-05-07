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Архив - Донецкая область

В "ДНР" еще у пяти человек подтвердилась коронавирусная инфекция

07.05.2020 13:00
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В "ДНР" еще у пяти человек подтвердилась коронавирусная инфекция

Общее число жителей "ДНР", заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, составляет 147 человек. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения республики".
"За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено пять новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на 09:00 7 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 147", — сказано в сообщении.
Уточняется, что на данный момент на лечении находятся 125 человек. Всего за время борьбы с коронавирусом в "ДНР" умерли четыре пациента; выписаны с выздоровлением 18 пациентов — на одного больше, чем накануне.


 
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