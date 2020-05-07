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В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий
07.05.2020 14:00
Пенсионеры с временно оккупированных территорий, которые соблюдают требования действующего законодательства Украины, смогут после отмены карантина и открытия КПВВ получить свои пенсии в полном объеме, сообщает Укринформ.
Об этом 6 мая на брифинге в Краматорске заявила начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.
Отвечая на вопрос, смогут ли пенсионеры с временно оккупированной территории после отмены карантина и открытия КПВВ получить свою пенсию в полном объеме, Рад сказала: «Конечно, у нас все начисленные суммы. Если человек обращается, соблюдает требования действующего законодательства, он получит все свои пенсионные выплаты».
Теги: Донбасс, пенсионный фонд, карантин, ОРДЛО, пенсии
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