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Архив - Донецкая область

В "ДНР" пятый пациент скончался от коронавируса

08.05.2020 13:00
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В "ДНР" пятый пациент скончался от коронавируса

Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано за сутки в "ДНР", также зафиксирован новый летальный случай COVID-19. Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения республики".
Всего по состоянию на 10:00 8 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории "ДНР" – 156.
С начала эпидемии в ходе борьбы с коронавирусом умерли пять пациентов, 21 выписан с выздоровлением.



Теги: статистика, ДНР, COVID-19
 
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