- В "ДНР" выпустили открытку со Сталиным11:00
- В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий14:00
- В "ДНР" еще у пяти человек подтвердилась коронавирусная инфекция13:00
- Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского10:00
- В больницах Мариуполя установят дезинфицирующие рамки17:00
- В "ДНР" - девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией14:00
- В центре Донецка взорвался автомобиль13:00
- Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе12:00
- В "ДНР" ввели штрафы за уклонение от лечения COVID-1911:00
- В ОРДЛО уже 272 случая COVID-1917:00
В "ДНР" выпустили открытку со Сталиным
Оккупационные власти "ДНР" выпустили маркированную почтовую карточку "Сталино. Год Великой Победы", приурочив ее к 75-летию победы над фашизмом. Об этом сообщили на так называемом "государственном предприятии "Почта Донбасса", передает ОстроВ.
"Внеплановый выпуск двусторонней маркированной художественной почтовой карточки №1 "Сталино. Год Великой Победы" с оригинальной художественной почтовой маркой "За Родину! За Сталина!", а также специального почтового штемпеля "Город Сталино" приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов", – указано в сообщении.
На лицевой стороне карточки фоном изображена карта Донбасской освободительной операции, в ходе которой 8 сентября 1943 года был освобожден от немецко-фашистских захватчиков город Сталино (Донецк)". В правом верхнем углу – марка с портретом И.Сталина.
Теги: Донбасс, открытка, Сталин, ДНР
- В российском Сургуте объявили конкурс селфи на лучшего усатого Сталина
- "Сталин и Махно вертятся в гробах", - журналист о нынешнем Донецке
- Роман Доник: Я боюсь, что после ряда провокаций, после спровоцированного начала бойни, под видом сохранения порядка будет проведен государственный переворот
- Плакат со Сталиным свидетельствует о том, что в России еще остались смельчаки - журналист
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- Тарасова сразила Сталина гопаком
- В "ДНР" пятый пациент скончался от коронавируса13:00
- В "ДНР" выпустили открытку со Сталиным11:00
- В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий14:00
- В "ДНР" еще у пяти человек подтвердилась коронавирусная инфекция13:00
- Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского10:00
- В больницах Мариуполя установят дезинфицирующие рамки17:00
- В "ДНР" - девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией14:00
- В центре Донецка взорвался автомобиль13:00
- Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе12:00
- "Минздрав" "ДНР" обновил данные о ситуации с COVID-1915:00
- Немецкая пивоварня раздала бесплатно 2600 литров пива12:00
- В "ДНР" выпустили открытку со Сталиным11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 мая10:00
- Зеленский нашел работу для Саакашвили09:00
- Опубликовано постановление Кабмина о смягчении карантина08:00
- Рада приняла закон о страховании медиков от COVID-1917:00
- Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений COVID-1916:00
- Усика и Ломаченко занесли в базу «Миротворца»15:00
- В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий14:00
- В "ДНР" еще у пяти человек подтвердилась коронавирусная инфекция13:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий
- В центре Донецка взорвался автомобиль
- Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе
- "Минздрав" "ДНР" обновил данные о ситуации с COVID-19
- В "ДНР" ввели штрафы за уклонение от лечения COVID-19
- В Минреинтеграции планируют создать электронную очередь для пенсионеров из ОРДЛО
- Минздрав опубликовал правила, которые будут действовать после ослабления карантина
- В "ЛНР" заявили о 18 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией
- В "ДНР" - девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
- Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского