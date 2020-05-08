В "ДНР" выпустили открытку со Сталиным

08.05.2020 11:00

Оккупационные власти "ДНР" выпустили маркированную почтовую карточку "Сталино. Год Великой Победы", приурочив ее к 75-летию победы над фашизмом. Об этом сообщили на так называемом "государственном предприятии "Почта Донбасса", передает ОстроВ.

"Внеплановый выпуск двусторонней маркированной художественной почтовой карточки №1 "Сталино. Год Великой Победы" с оригинальной художественной почтовой маркой "За Родину! За Сталина!", а также специального почтового штемпеля "Город Сталино" приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов", – указано в сообщении.

На лицевой стороне карточки фоном изображена карта Донбасской освободительной операции, в ходе которой 8 сентября 1943 года был освобожден от немецко-фашистских захватчиков город Сталино (Донецк)". В правом верхнем углу – марка с портретом И.Сталина.