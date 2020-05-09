В Донецке и Луганске состоялись "автопробеги Великой Победы"

09.05.2020 17:00

Автомобильные пробеги в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне состоялись в Донецке и Луганске, сообщает ТАСС.

Автопробег в Донецке начался у южной окраины "столицы" "ДНР". Под песни военных лет колонна проехала через центр города. Закончилась акция в парке культуры и отдыха им. Ленинского комсомола. Она стала альтернативой "Бессмертному полку", который отменен в этом году в связи с пандемией коронавируса.

Автопробег, посвященный 75-летию Победы над фашизмом, прошел и в Луганске. Он начался у железнодорожного вокзала. Участники акции посетили памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной войны.