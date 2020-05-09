Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке и Луганске состоялись "автопробеги Великой Победы"

09.05.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке и Луганске состоялись "автопробеги Великой Победы"

Автомобильные пробеги в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне состоялись в Донецке и Луганске, сообщает ТАСС.
Автопробег в Донецке начался у южной окраины "столицы" "ДНР". Под песни военных лет колонна проехала через центр города. Закончилась акция в парке культуры и отдыха им. Ленинского комсомола. Она стала альтернативой "Бессмертному полку", который отменен в этом году в связи с пандемией коронавируса.
Автопробег, посвященный 75-летию Победы над фашизмом, прошел и в Луганске. Он начался у железнодорожного вокзала. Участники акции посетили памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной войны.



Теги: День Победы, автопробег, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх