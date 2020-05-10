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Коронавирус в ОРДО: количество зараженных увеличилось до 181
10.05.2020 13:00
По состоянию на 10:00 10 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории "ДНР" — 181:
• на лечении — 149,
• выписаны — 27,
• летальных случаев — 5.
Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения" непризнанной "республики".
Теги: Донбасс, статистика, ДНР, COVID-19
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