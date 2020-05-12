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Архив - Донецкая область

В "ДНР" почти 200 случаев COVID-19

12.05.2020 13:00
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В "ДНР" почти 200 случаев COVID-19

Пятнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано за минувшие сутки в "ДНР". Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения республики".
«За последние сутки в ДНР выявлено 15 новых случаев COVID-19, — говорится в сообщении. — По состоянию на 10:00 12 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 – 199».
Из них умерли пять жителей, 27 смогли побороть болезнь, 167 остаются на лечении.



Теги: статистика, ДНР, COVID-19
 
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