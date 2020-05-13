Минобразования расширило список ВУЗов с упрощенной процедурой поступления для жителей ОРДЛО и Крыма

13.05.2020 11:00

В 2020 году перечень учреждений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут вступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, расширился до 91 университета, передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Из этого числа вузов 77 подчинены Минобразования, а 14 – другим ведомствам: Министерству зравоохранения, Министерству внутренних дел и Министерству культуры и информационной политики. Полный список вузов, в которых будут работать образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", опубликован на сайте Минобразования.

В рабочие дни с 9:00 до 18:00 работает бесплатная горячая линия для абитуриентов из временно оккупированных территорий (0-800-504-425).