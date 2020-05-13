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В ОРДО зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19
13.05.2020 13:00
Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано за минувшие сутки в "ДНР". Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики".
"По состоянию на 10:00 13 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 – 208", — говорится в сообщении.
С начала эпидемии в "ДНР" от COVID-19 умерли пять жителей, 27 выписаны, 176 остаются на лечении.
Теги: Донбасс, статистика, ДНР, COVID-19
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