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В Мариуполе с 15 мая открывают пляжи
14.05.2020 09:00
В Мариуполе готовят к открытию городские пляжи. К 15 мая планируется оформить паспорта пляжей и завершить все подготовительные работы, сообщает Сайт города Мариуполя.
На сегодня уже очищено 100% песчаной зоны, отремонтировано пляжное оборудование, установлены урны, скамейки, раздевалки и биотуалеты. Заработают питьевые фонтанчики. По договору с бактериологической лабораторией, 13 мая проведен анализ воды.
В городе всего 3 официальных пляжа – Левобережный, Городской и Песчанка. Но в действительности мест отдыха на песке мариупольцы могут насчитать гораздо больше.
Теги: Донбасс, Мариуполь, пляж, карантин
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